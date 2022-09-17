Будет падение: эксперт рассказал, что случится с рублем и долларом уже на следующей неделе

Валюты ждет новое колебание.
Рубли

Рубли. Фото: Global Look Press

С 19 сентября главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич предрекает рублю риски, связанные со снижением. Потому что доллар, как и евро, начнут укрепляться. Причин тому несколько.

«Росту основных мировых валют будет способствовать восстановление импорта, что повысит спрос. Также есть риски со стороны предложения — ситуация в мировой экономике будет способствовать снижению цен на товарных рынках, что, в свою очередь, скажется на предложении валюты со стороны экспортеров», - рассказал сайту «Прайм» эксперт.

 

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