Будет колебаться: аналитики озвучили стоимость евро уже в самое ближайшее время

Европейская валюта продолжает сдавать свои позиции перед рублем. За евро на этой неделе дают меньше 60 рублей.

По мнению финансистов, такая ситуация сохранится и в перспективе.

«До декабря 2022 года соотношение «доллар — евро» будет практически равным, один к одному. Российская валюта на таком фоне будет удерживать крепкий курс», - уверен финансовый аналитик и экономист Юрий Юденков.

В ближайшее время, по мнению Юденкова, стоимость евро будет колебаться в пределах 60–61 рубля. Практически равным до декабря 2022 года будет и соотношение евро к доллару.

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Напомним, ранее Юрий Юденков заявил о существовании так называемого психологического рубежа для курса рубля. Национальная валюта продолжит укрепляться, но не будет это делать бесконечно.