Будет дегустация: Тимати рассказал, когда представит публике свою замену Starbucks

Рэпер Тимати с бизнес-партнером Антоном Пинским готовятся к открытию кофеен, которые придут на смену ушедшему из России Starbucks. И объяснил, что его главная цель – не просто сохранить кофейную популярную в мире сеть, но и превзойти ее.

«Есть назойливое мнение, что не сильно сложно сделать лучше, чем было. Но задача то у нас с Антоном Пинским совсем другая: сделать лучше, чем вообще все что есть сейчас на рынке. И сделать это за самый короткий в истории срок, в промышленном масштабе», - подчеркнул бизнесмен на страничке в соцсети.

Тимати добавил, что не является экспертов в кофейном бизнесе, но при этом им привлечены «лучшие специалисты», которые «дают уверенный результат как по самому кофе, так и по части кухни просто». В середине августа Тимати анонсировал пресс-конференцию, на которой пообещал дегустацию напитков и блюд.