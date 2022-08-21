Бой критиков за Пугачеву: Цветков ответил Соседову, который усомнился в вокале Примадонны

По словам Соседова, первая – артистка с классным вокалом, а вторая – скорее актриса, которая поет. Цветкову это не понравилось, и он посоветовал прислушаться оппоненту к голосу Примадонны, который считает действительно звучным.

Цветков полагает, что Соседов оценивал Пугачеву исходя из личной антипатии к ней как к личности, которая не имеет отношения к непредвзятой критике ее таланта.

Источник: solenka.info.