Бой критиков за Пугачеву: Цветков ответил Соседову, который усомнился в вокале Примадонны

Критик Алексей Цветков ответил Сергею Соседову, который противопоставил двух певиц – Ларису Долину и Аллу Пугачеву.
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По словам Соседова, первая – артистка с классным вокалом, а вторая – скорее актриса, которая поет. Цветкову это не понравилось, и он посоветовал прислушаться оппоненту к голосу Примадонны, который считает действительно звучным.
Цветков полагает, что Соседов оценивал Пугачеву исходя из личной антипатии к ней как к личности, которая не имеет отношения к непредвзятой критике ее таланта.
Источник: solenka.info.