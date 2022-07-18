Борщ будет дешевле: какие продукты упали в цене

За неделю инфляция снизилась на 0,03%. Кроме того, замедлилась и годовая. Если 2 июля она составляла 16,19%, то 8-го – уже 15,62%. Такие данные привел Росстат.

Вместе с тем подешевел ряд продуктов, так называемый борщевой набор. Всего за неделю капуста стала дешевле на 13%, свекла – на 8%, картофель – на 7,6%. Специалисты отмечают, что причина – в сезоне. Поспел урожай, поэтому на прилавках стали появляться недорогие продукты.