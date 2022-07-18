Борщ будет дешевле: какие продукты упали в цене

За неделю инфляция снизилась на 0,03%. Кроме того, замедлилась и годовая. Если 2 июля она составляла 16,19%, то 8-го – уже 15,62%. Такие данные привел Росстат.
Вместе с тем подешевел ряд продуктов, так называемый борщевой набор. Всего за неделю капуста стала дешевле на 13%, свекла – на 8%, картофель – на 7,6%. Специалисты отмечают, что причина – в сезоне. Поспел урожай, поэтому на прилавках стали появляться недорогие продукты.
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При этом, как пишет «Комсомольская правда», есть несколько категорий, где цены подпрыгнули. Так, путевки в санатории подорожали на 0,8%, авиабилеты в эконом-класс - на 5,4%.