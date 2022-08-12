Бондарчук посоветовала особенно внимательно выбирать отель перед отдыхом

Как заметила Бондарчук, она с мужем на первую годовщину свадьбы отправилась в романтическую поездку в Испанию и оказалась в детском отеле. Уже на следующий день они бросили номер и уехали.

Иногда Бондарчук наблюдала обратную картину. Пары с детьми приезжали в бутиковые отели. Отдыхающие целыми днями ловили своих малышей, чтобы они не упали с лестницы или в бассейн. Она заметила, что для каждого формата отдыха есть свой идеальный формат отеля.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Напомним, что Светлана Бондарчук — российская модель, телеведущая, бывший главный редактор журнала Hello!. Владелица PR-агентства, организатор светских вечеринок, презентаций и мероприятий, популярных в Москве, светская львица.