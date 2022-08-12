Бондарчук посоветовала особенно внимательно выбирать отель перед отдыхом

Как отметила модель, все нужно правильно отследить «на берегу».
Светлана Бондарчук

Светлана Бондарчук. Фото: Global Look Press

Модель Светлана Бондарчук в «Телеграме» заявила, что перед отдыхом нужно внимательно изучать все особенности отеля.

«Например, в некоторые бутик-отели не разрешено прилетать с детьми, а когда приезжаешь в отель, где круглосуточная анимация и огромный аквапарк, странно рассчитывать на тишину и покой. Нужно все это отслеживать, как говорится, на берегу».

Как заметила Бондарчук, она с мужем на первую годовщину свадьбы отправилась в романтическую поездку в Испанию и оказалась в детском отеле. Уже на следующий день они бросили номер и уехали.

Иногда Бондарчук наблюдала обратную картину. Пары с детьми приезжали в бутиковые отели. Отдыхающие целыми днями ловили своих малышей, чтобы они не упали с лестницы или в бассейн. Она заметила, что для каждого формата отдыха есть свой идеальный формат отеля.

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Напомним, что Светлана Бондарчук — российская модель, телеведущая, бывший главный редактор журнала Hello!. Владелица PR-агентства, организатор светских вечеринок, презентаций и мероприятий, популярных в Москве, светская львица.

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