Больше никому так не повезет: на этот знак Зодиака в сентябре обрушится мощный денежный поток

Астролог Павел Глоба назвал единственный знак Зодиака, которому особенно повезет в финансовом плане. По словам ведущего, на представителей этого Знака обрушится мощный денежный ливень уже в сентябре.

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Речь идет о людях, рожденных под знаком Козерога. По прогнозу, осенью для них откроются новые финансовые возможности. Например, им удастся найти выгодную подработку или сменить работу на ту, где наиболее привлекательные условия.

Также сыграет на руку Козерогам их отзывчивость и готовность помочь, уверен Глоба. Поэтому чтобы не отпугнуть денежный поток и, возможно, продлить его на всю осень — не стоит отвечать отказом на просьбы близких.

Источник: Prokazan.ru.