Больше не тайна: налоги россиян смогут узнать третьи лица

Налоги россиян теперь могут узнать третьи лица. Такое право получила Федеральная налоговая служба. Поправки вступили в силу к Налоговому кодексу с 1 августа.

Узнать данные о налогоплательщике и плательщике страховых взносов можно будет, даже если они составляют налоговую тайну, но только с согласия субъекта. Его можно будет предоставить в налоговую в электронном виде. Об этом сообщает «Лента.ру».