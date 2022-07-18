Больше 100 тысяч рублей: Минтруд предложил платить переезжающим в другой регион

Также отмечается, что Центральный и Южный федеральный округа сами по себе притягивают людей, поэтому поощрять переезд в них нецелесообразно. По мнению экспертов, поддержки заслуживает намерение безработных переехать на Урал, в Сибирь, на Дальний Восток.

По словам авторов проекта, они предлагают выплачивать молодым людям до 35 лет включительно, желающим перебраться в эти регионы на работу, по 116 800 рублей из федерального бюджета, об этом пишут «МК».

А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Напомним, что с 1 августа 2022 года ряду граждан повысят пенсию. Будут увеличены пенсии сразу нескольким категориям пожилых россиян как работающих, так и неработающих.