Больше 100 тысяч рублей: Минтруд предложил платить переезжающим в другой регион

Из-за пандемии многие компания не смогли продолжить работу и закрылись. Без работы остались многие граждане по всей России. В этом году также зарубежные бренды закрывают свои магазины и сокращают сотрудников.
Однако Минтруд предлагает финансово поощрять молодых безработных из густонаселенных регионов при переезде на работу на российский север и восток.
Проект Постановления Правительства РФ предусматривает выплату более 116 тысяч рублей «подъемных денег» каждому такому переселенцу.
Чиновники уже выделили восемь субъектов, в которых численность безработных превышает число вакансий.
В таким относятся: Чечня, Ингушетия, Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, а также Тыва и Алтай. В остальных российских регионах вакантных рабочих мест больше, чем безработных.
Также отмечается, что Центральный и Южный федеральный округа сами по себе притягивают людей, поэтому поощрять переезд в них нецелесообразно. По мнению экспертов, поддержки заслуживает намерение безработных переехать на Урал, в Сибирь, на Дальний Восток.
По словам авторов проекта, они предлагают выплачивать молодым людям до 35 лет включительно, желающим перебраться в эти регионы на работу, по 116 800 рублей из федерального бюджета, об этом пишут «МК».
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Напомним, что с 1 августа 2022 года ряду граждан повысят пенсию. Будут увеличены пенсии сразу нескольким категориям пожилых россиян как работающих, так и неработающих.