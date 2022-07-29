Больше 10 000 рублей: беременным женщинам назвали условия для получения пособия

В отделении ПФР по Москве и Московской области сообщили, что более 19,7 тысяч женщин региона получают ежемесячное пособие по беременности.

Размер выплаты составляет половину прожиточного минимума для трудоспособного населения в регионе проживания (11 754 рублей с столице и 8 841,50 рублей в Подмосковье).

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Как сообщил портал «Прайм», получать эту меру поддержки могут и россиянки из других областей.

Для этого им необходимо выполнить несколько условий. В первую очередь — иметь беременность сроком от шести недель и встать на учет в больницу до 12-й недели.

Помимо этого к претендующим на пособие есть требования, касающиеся движимого и недвижимого имущества, а также дохода. Он не должен превышать установленный в регионе прожиточный минимум.