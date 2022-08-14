Большая прибавка к пенсии: за стаж более 20 лет начнут зачислять по 10 000 рублей

Специалисты рассказали о денежных выплатах, которые граждане смогут получать при наличии стажа в объеме более 20 лет. Средства начнут перечислять уже в ближайшее время.
По информации PRIMPRESS, повышенную пенсию смогут получать пожилые люди, которые ранее подтвердили объем накопленного стажа, полученного в северных регионах страны.
Так, для граждан, которые трудились на Крайнем Севере, минимальный стаж для начисления доплаты составляет 15 лет. На территориях, которые приравнены к Крайнему Северу, необходимо отработать на 5 лет больше.
Помимо этого общий трудовой стаж должен составлять не менее 20 лет для женщин и не менее 25 лет для мужчин.
При соблюдении всех условия фиксированная выплата составит порядка десяти тысяч рублей. Тем, кто подтвердил стаж в июле, доплата к пенсии начнет поступать уже с 15 августа. До конца месяца деньги получат все пенсионеры.