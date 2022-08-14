Большая прибавка к пенсии: за стаж более 20 лет начнут зачислять по 10 000 рублей

Так, для граждан, которые трудились на Крайнем Севере, минимальный стаж для начисления доплаты составляет 15 лет. На территориях, которые приравнены к Крайнему Северу, необходимо отработать на 5 лет больше.

Помимо этого общий трудовой стаж должен составлять не менее 20 лет для женщин и не менее 25 лет для мужчин.

При соблюдении всех условия фиксированная выплата составит порядка десяти тысяч рублей. Тем, кто подтвердил стаж в июле, доплата к пенсии начнет поступать уже с 15 августа. До конца месяца деньги получат все пенсионеры.