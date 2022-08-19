Больно ударят по кошельку: эксперты назвали продукты, которые сильно подорожают уже в сентябре

Осенью этого года, по прогнозам экспертов, ожидается новый виток инфляции. Для простых граждан это означает рост цен на популярные товары, что сильно ударит по кошельку и без того не привыкшего к изыскам населения.

Ожидается, что после окончания летнего сезона резко подорожают овощи и фрукты. Затем в рост пойдут цены на технику, одежду и обувь.

«Пока что помидоры, огурцы, морковь в значительной части у нас импортные, поэтому они будут дорожать одними из первых. Кроме того, есть обоснованные опасения увеличения курсов валют к рублю с осени. В правительстве считают, что оптимальный курс — 70 рублей за доллар. Видимо, рынок и будет двигаться к этому рубежу, что увеличит расходы на закупку импортных товаров: техники, электроники, одежды и обуви», — высказался кандидат экономических наук Марк Гойхман.

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По материалам mk.ru.