Более миллиона счастливчиков получат доплату от государства: принято важное решение

Более миллиона российских граждан получат социальные региональные доплаты уже в 2022 году. Соответствующий проект распоряжения правительства РФ уже одобрен.

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До конца текущего года Минтруд РФ получит средства, которые впоследствии будут перечислены россиянам в качестве социальной региональной доплаты к пенсиям.

Также уточняется, что кабмин одобрил проект о выделении финансирования на выплату страховых пенсий и пособий. Обязательства должны быть исполнены также в 2022 году.

Ранее прозвучала инициатива увеличить в восемь раз предельный лимит для социального налогового вычета. Если идею одобрят, то россияне смогут вернуть до 130 тысяч рублей.

Источник: пресс-служба кабмина.