Близко к заморозкам: в Москве по ночам будет всего десять градусов тепла

Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщил о похолодании в столице.
Погода

Погода в Москве. Фото: Global Look Press

Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в «Телеграме» сообщил о похолодании в Москве. Привычная в последние дни жара отойдет на второй план.

«Похолодание усилится — в ночные часы будет +10…+15 градусов, обойдется без осадков. Днем, 13 июля, как у нас говорят, местами под кустами брызнет незначительный дождь».

Отметим, что до конца недели в столице днем будут вполне комфортные +23…+25. В Подмосковье ожидается +20…+25.

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Напомним, что недавно в Москве стояла страшная жара. Столбик термометра приближался к отметкам в сорок градусов.

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