Близко к заморозкам: в Москве по ночам будет всего десять градусов тепла

Отметим, что до конца недели в столице днем будут вполне комфортные +23…+25. В Подмосковье ожидается +20…+25.

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Напомним, что недавно в Москве стояла страшная жара. Столбик термометра приближался к отметкам в сорок градусов.

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