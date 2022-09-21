Благоденствие скоро завершится: эксперт рассказал, когда взлетит курс доллара

Всех сегодня волнует, что же будет дальше с курсом рубля на фоне происходящих событий. Устоит национальная валюта или рухнет. Долго ли еще курс доллара будет столь низким по отношению к рублю.

По словам финансового аналитика Сергея Дроздова, некоторое время курс рубля останется в тех рамках, в которых находится сегодня - с небольшими отклонениями в разные стороны.

Но есть условие, при котором доллар может резко вырасти в цене, а рубль, соответственно, упасть.

«Как только финансовый блок правительства доработает бюджетное правило, тогда и завершится благоденствие, которое мы видим сегодня. У бюджета есть определенные проблемы, рано или поздно курс рубля сдвинется в район 70 за доллар», - уверен Сергей Дроздов.

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По материалам MK.RU.