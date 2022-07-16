«Безопасность, удобство и экономия времени»: Сбер порадовал новым заявлением

Владельцы кошельков и карт ЮMoney теперь могут оплачивать любые покупки по всей России, просто наведя камеру смартфона на QR-код с логотипом «Плати QR».
К нововведению уже подключили более 500 тысяч торговых точек по всей стране. Узнать, доступна ли оплата по QR-коду, можно по специальной наклейке Сбера с QR-кодом. Они размещены на дверях или в кассовой зоне.
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«Мы активно развиваем направление QR-платежей, потому что это обеспечивает клиентам безопасность, удобство и экономию времени. Оплата с помощью «Плати QR» безопасна, так как операция проходит в мобильном приложении банка, в котором вы авторизованы. Это удобнее, чем оплата картой, потому что не требует введения ПИН-кода.
Сервис приема платежей по QR-коду от Сбера доступен более чем в 500 тысячах торговых точек по всей стране. Возможность приема безналичных платежей – безусловное преимущество для розничной торговли, особенно после отключения в России международных платежных сервисов», - цитирует директора дивизиона «Эквайринг» Сбербанка Дмитрия Малых primpress.ru.