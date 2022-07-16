«Безопасность, удобство и экономия времени»: Сбер порадовал новым заявлением

Владельцы кошельков и карт ЮMoney теперь могут оплачивать любые покупки по всей России, просто наведя камеру смартфона на QR-код с логотипом «Плати QR».

К нововведению уже подключили более 500 тысяч торговых точек по всей стране. Узнать, доступна ли оплата по QR-коду, можно по специальной наклейке Сбера с QR-кодом. Они размещены на дверях или в кассовой зоне.