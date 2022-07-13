Безнадежных ситуаций не бывает: что означает блокировка Роскомнадзором VPN и какое решение выбрать

11 июля стало известно о том, что Роскомнадзор планирует начать блокировку 11 VPN-сервисов - VPN Proxy Master, VPN-Super Unlimited Proxy, Proton VPN и других. Надо сказать, в целом, VPN-сервисы легальны в нашей стране, но лишь в том случае, если их владельцы ограничивают доступ к сайтам, запрещенным российским законодательством.

Мы связались с Сергеем Вакулиным, специалистом по кибербезопасности, и задали ему несколько вопросов.

- Сергей, что вы посоветуете российским пользователям, работа которых зависит от VPN-сервисов? Искать другие приложения, которые еще не успели попасть в список заблокированных?

- Начнем с того, что все блокировки Роскомнадзора можно назвать кибервойной, которая, по сути, бессмысленна, потому что Россия подключена к глобальной сети Интернет. Это значит, что невозможно заблокировать абсолютно все VPN-сервисы.

У меня, например, есть собственный VPN. Я арендую сервер у одной компании, которая находится в Германии. Мне это обошлось меньше, чем в 3 тысячи рублей. Возможно, стоимость будет меняться – зависит от того, какой будет курс доллара.

Это решение может подойти и другим пользователям. Независимо от того, где вы находитесь, в какой стране, вы можете арендовать сервер и установить собственный VPN. Кстати, инструкция по такой установке имеется в открытом доступе, ее можно найти на Яндексе, можно воспользоваться обучающими роликами на YouTube. Так что все эти блокировки – бессмысленны.

- А если пользователь недостаточно опытный, опасается не справиться с этим самостоятельно?

