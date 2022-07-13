Безнадежных ситуаций не бывает: что означает блокировка Роскомнадзором VPN и какое решение выбрать

11 июля стало известно о том, что Роскомнадзор планирует начать блокировку 11 VPN-сервисов - VPN Proxy Master, VPN-Super Unlimited Proxy, Proton VPN и других. Надо сказать, в целом, VPN-сервисы легальны в нашей стране, но лишь в том случае, если их владельцы ограничивают доступ к сайтам, запрещенным российским законодательством.
Мы связались с Сергеем Вакулиным, специалистом по кибербезопасности, и задали ему несколько вопросов.
- Сергей, что вы посоветуете российским пользователям, работа которых зависит от VPN-сервисов? Искать другие приложения, которые еще не успели попасть в список заблокированных?
- Начнем с того, что все блокировки Роскомнадзора можно назвать кибервойной, которая, по сути, бессмысленна, потому что Россия подключена к глобальной сети Интернет. Это значит, что невозможно заблокировать абсолютно все VPN-сервисы.
У меня, например, есть собственный VPN. Я арендую сервер у одной компании, которая находится в Германии. Мне это обошлось меньше, чем в 3 тысячи рублей. Возможно, стоимость будет меняться – зависит от того, какой будет курс доллара.
Это решение может подойти и другим пользователям. Независимо от того, где вы находитесь, в какой стране, вы можете арендовать сервер и установить собственный VPN. Кстати, инструкция по такой установке имеется в открытом доступе, ее можно найти на Яндексе, можно воспользоваться обучающими роликами на YouTube. Так что все эти блокировки – бессмысленны.
- А если пользователь недостаточно опытный, опасается не справиться с этим самостоятельно?
Компьютер. Фото: Global Look Press
- Для обычных пользователей, которые не хотят поднимать собственный VPN, можно, конечно, поискать другие сервисы. Хочу сказать – это не так трудно.
Неопытному человеку, может быть, это покажется сложноватым, но при желании можно разобраться. У нас люди просто не привыкли платить за VPN, но сегодня это приложение, как никогда, необходимо для бизнеса.
- Как вообще осуществляется блокировка – технически?
- Блокируются сервера – у каждого компьютера в Сети есть свое определенное имя, IP-адрес. Вот по этому IP-адресу и производится блокировка. Тот же браузер Opera может арендовать другой сервер, и Роскомнадзору придется вручную устанавливать имя этого компьютера в Сети и блокировать его.
- То есть одним нажатием кнопки заблокировать все сервисы невозможно?
- Нет, конечно, это все гораздо сложнее. Если менять тактику и полностью отказываться от VPN, тогда придется всех российских пользователей отключить от глобальной сети Интернет. Что при этом произойдет с российским бизнесом? Если изолировать его от всего мирового сообщества, от мировых социальных сетей? Понятно, что это вызовет серьезный кризис.
- А есть ли возможность отключить Россию, например, от нескольких стран, а не от всего мирового интернета?
- Возможность есть, но это очень трудная и долгая работа, на которую могут уйти месяцы. Необходимо идентифицировать каждый сайт. У нас в России тоже ведь есть множество своих сайтов – грубо говоря, у каждого малого предприятия, вплоть до каких-то кофеен, есть свой сайт, их миллионы.
То есть самый простой способ отключить Россию от некоторых стран – это просто полностью изолироваться от глобальной сети Интернет, как это сделано, например, в Северной Корее.
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