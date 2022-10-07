Без сои и пестицидов: в Роскачестве назвали лучшую тушенку из говядины

Сейчас многие россияне активно скупают говядину в консервных банках. Эксперты Роскачества проверили продукцию популярных брендов и рассказали, какая тушенка является безопасной.
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Для исследования специалисты покупали только продукты высшего сорта, так как у многих покупателей есть предубеждение на их счет. Потребители опасаются, что производители используют низкокачественное сырье или заменяют мясо соей.
В Роскачестве проверили продукты 23 торговых марок по 136 критериям качества и безопасности. Стоимость банок варьировалась от 83 до 307 рублей при одинаковом весе.
По результатам исследований ни один из производителей не дотянул до всероссийского знака качества. Однако вся тушенка оказалась безопасной. В ней не было найдено ни тяжелых металлов, ни пестицидов, ни антибиотиков.
Самые высокие оценки получили продукты «Микоян», «Честный продукт», «Гродфуд», «Совок», «Барс» и «Мяскон».