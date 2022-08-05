Без пальмового масла и консервантов: Росконтроль назвал лучшие марки пломбира

Пломбир в вафельном стаканчике давно стал одним из любимых у россиян. Чтобы определить, какое лакомство является не только вкусным, но и безвредным, специалисты Роскачества провели ряд исследований.

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Эксперты проверили в лаборатории мороженое нескольких популярных марок и выявили лучшее. В составах таких продуктов обнаружили только настоящее коровье молоко, без растительного жира.

По информации PRIMPRESS, лидером стало мороженое «Чистая линия». Лабораторные исследования подтвердили, что в нем совершенно нет пальмового масла и консервантов.

Также в список настоящих пломбиров попали товары фирм «Русский холод», «Золотой Стандарт» и «48 копеек». К этим образцам у специалистов были минимальные нарекания по вкусу, структуре и заявленной массе.