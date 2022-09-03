«Без оглядки»: Сбербанк предупредил всех, кто хранит деньги на карте

Россиян, которые пользуются услугами Сбербанка, ждет новый процесс уже в сентябре. Он затронет тех, кто хранит деньги на карте, планирует взять кредит или оформить вклад.
Эксперты в сфере финансов считают, что уже в ближайший месяц Центробанк вновь понизит ключевую ставку. Тем временем в сентябре в России должна начаться дефляция на рынке.
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«Этот процесс отразится на всех владельцах денег в рублях на банковских картах тем, что их средства на время прекратят обесцениваться, и их можно будет вложить в любое дело без оглядки на инфляцию», - пишет PRIMPRESS.