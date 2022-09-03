«Без оглядки»: Сбербанк предупредил всех, кто хранит деньги на карте

Россиян, которые пользуются услугами Сбербанка, ждет новый процесс уже в сентябре. Он затронет тех, кто хранит деньги на карте, планирует взять кредит или оформить вклад.

Эксперты в сфере финансов считают, что уже в ближайший месяц Центробанк вновь понизит ключевую ставку. Тем временем в сентябре в России должна начаться дефляция на рынке.