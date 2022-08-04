Без надежды на супермаркеты: почти половина россиян собирается делать заготовки на зиму

Почти половина россиян (43%) в 2022 году будет делать заготовки на зиму. При этом треть из них (29%) планирует даже увеличить объемы заготовок. А пятая часть (20%) призналась, что раньше не занималась подобным, но в этом году решила, что пора начинать.
Таковы результаты опроса, в котором участвовали две тысячи человек старше 18 лет.
47,3% респондентов отметили, что делают заготовки на зиму, потому что хотят правильно питаться и запасаются витаминами. 15,8% занимаются этим ради экономии денег. 6,4% побуждает уход иностранных брендов с российского рынка.
41% опрошенных делает домашние заготовки из грибов, 35,9% запасаются овощами и 27,5% — ягодами.
42,4% россиян пользуется заморозкой продуктов. Маринование и консервацию выбирают 28,5%. Сушение — 18,9%, квашение — 15,9%, вакуумирование — 12,1%.
Такие цифры приводит ТАСС со ссылкой на исследование онлайн-ритейлера «Ситилинк».
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