Без надежды на супермаркеты: почти половина россиян собирается делать заготовки на зиму

Почти половина россиян (43%) в 2022 году будет делать заготовки на зиму. При этом треть из них (29%) планирует даже увеличить объемы заготовок. А пятая часть (20%) призналась, что раньше не занималась подобным, но в этом году решила, что пора начинать.

Таковы результаты опроса, в котором участвовали две тысячи человек старше 18 лет.

47,3% респондентов отметили, что делают заготовки на зиму, потому что хотят правильно питаться и запасаются витаминами. 15,8% занимаются этим ради экономии денег. 6,4% побуждает уход иностранных брендов с российского рынка.