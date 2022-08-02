Бесплатный аналог Netflix стал популярнее в России в пять раз после санкций оригинала

Свято место пусто не бывает. В связи с уходом американского онлайн-кинотеатра Netflix из России среди отечественных пользователей в 2022 году значительно возрос спрос на его аналог Zetflix — на 300-400%.

Упомянутый интернет-сервис предоставляет фильмы и сериалы иностранной платформы на русском языке для бесплатного просмотра, то есть, по сути, является пиратским.

Представитель Zetflix сообщил «Коммерсанту», что на начало августа среднесуточное посещение сайта составляет 150–180 тысяч зрителей, на пике — 500 тысяч. Средняя ежемесячная аудитория — около 4,5 миллиона человек.

Он также отметил, что онлайн-платформа собирается продвигать свое приложение в отечественные магазины RuStore и NashStore.