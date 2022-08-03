«Березки» возвращаются? В российских столицах появятся валютные магазины

В Москве и Петербурге откроют магазины беспошлинной торговли, которые будут обслуживать дипломатов, консулов и их семьи, а также сотрудников международных организаций. Своего рода duty free с валютными ценниками, хотя платить можно будет и в рублях.
Совладельцем таких точек станет МИД России, а продажа будет вестись под контролем таможенников. На прилавках окажется продукция, помещенная под таможенную процедуру беспошлинной торговли. Это алкоголь, табачные изделия, парфюмерия и косметика, кондитерские товары, ювелирные украшения, смартфоны, часы. Все покупатели будут обязаны предъявить документы, подтверждающие служебное положение и аккредитацию при МИД.
Об этом сообщила «Парламентская газета» со ссылкой постановление кабинета министров от 26 июля 2022 года № 1330.
Издание отмечает, что аналогом новых магазинов можно считать советскую «Березку». Там тоже продавали продукты, одежду, технику за иностранную валюту, но не только дипломатам, а также зарубежным специалистам, военным, морякам и переводчикам.
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