«Березки» возвращаются? В российских столицах появятся валютные магазины

В Москве и Петербурге откроют магазины беспошлинной торговли, которые будут обслуживать дипломатов, консулов и их семьи, а также сотрудников международных организаций. Своего рода duty free с валютными ценниками, хотя платить можно будет и в рублях.

Совладельцем таких точек станет МИД России, а продажа будет вестись под контролем таможенников. На прилавках окажется продукция, помещенная под таможенную процедуру беспошлинной торговли. Это алкоголь, табачные изделия, парфюмерия и косметика, кондитерские товары, ювелирные украшения, смартфоны, часы. Все покупатели будут обязаны предъявить документы, подтверждающие служебное положение и аккредитацию при МИД.