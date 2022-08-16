«Башарова не предлагайте, он не настоящий экстрасенс!»: Поплавская дала совет руководству Центробанка

Любопытно, что Поплавская подколола актера Марата Башарова известного по проекту «Битва экстрасенсов», который он вел. «Башарова не предлагайте, он не настоящий экстрасенс! Какие еще есть кандидатуры?», - спросила актриса своих подписчиков.

Напомним, что Марат Башаров - российский актер и телеведущий. Он заслуженный артист Республики Татарстан, лауреат Государственной премии России.