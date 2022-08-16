«Башарова не предлагайте, он не настоящий экстрасенс!»: Поплавская дала совет руководству Центробанка

Актриса Яна Поплавская в «Телеграм» заявила, что Центробанк Румынии взял на работу известную в стране гадалку Минерву. Об этом пишут местные издания. Для каких целей - не уточняется.
«А может и нашим взять на работу человека, который может предвидеть будущее? Но более продвинутого. Например, нумеролога Клару Кузденбаеву или астрологов Павла Глоба или Тамару Глоба?»
Любопытно, что Поплавская подколола актера Марата Башарова известного по проекту «Битва экстрасенсов», который он вел. «Башарова не предлагайте, он не настоящий экстрасенс! Какие еще есть кандидатуры?», - спросила актриса своих подписчиков.
Напомним, что Марат Башаров - российский актер и телеведущий. Он заслуженный артист Республики Татарстан, лауреат Государственной премии России.