Банковские данные клиентов под угрозой? Хакеры взломали сайт «Почты России» и слили их базу

Служба безопасности провела тщательную проверку.
Фото: Global Look Press

Фото: Global Look Press

Хакеры атаковали сайт «Почты России», в результате чего одна из учетных записей подрядчика оказалась в руках злоумышленников. Ее слили в Сеть и демонстрируют как «пробный» вариант.

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«Одна из учетных записей нашего подрядчика была скомпрометирована в результате хакерской атаки, фрагмент данных действительно попал в руки взломщиков», — заявили в компании.

Как утверждают в учреждении, к другим фрагментам данных хакеры не добрались, поэтому банковским данным и репутации клиентов ничего не угрожает.

Инцидент стал поводом для тщательной проверки безопасности, уточняет РБК.

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