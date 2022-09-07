Банкоматы Сбербанка стали максимально доступны

В Сбербанке достигли максимального уровня доступности банкоматов для потребителей. Впервые за все время работы компании она превысила 96%.

«Это означает, что банкоматы доступны для обслуживания клиентов фактически всегда, за исключением короткого технического времени инкассации и сервисного обслуживания», — цитирует ТАСС пресс-службу банка.

Сотрудники финансовой организации пояснили, что такой результат стал возможен благодаря комплексу инструментов и процессов, эффективность которых отрабатывалась последние несколько лет. В частности, сейчас Сбербанк полностью обеспечен комплектующими к своим банкоматам и стоимость обслуживания терминалов не растет.

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