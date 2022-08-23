Банк России решил уже завтра изменить курс доллара! Слишком долго был дешевым?

Банк России 23 августа опубликовал курс валют на завтра, 24 августа. Курс евро главный денежно-кредитный регулятор страны понизил до 59,33 рубля, но при этом повысил курс доллара до 59,9 рубля.

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Отметим, что примерно в этом районе американская валюта держится уже несколько недель подряд. Многие удивляются: неужели Банк России решил, что доллар слишком долго был дешевым?