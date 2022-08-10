Банк России повысил курс доллара: всем нужно быть начеку

Валютные качели продолжаются уже далеко не один месяц.
Центробанк России повысил курс доллара на 11 августа до 60,45 рублей

Центробанк России повысил курс доллара на 11 августа до 60,45 рублей. Фото: Global Look Press

Те, кто пытаются заработать на разнице курса валют, уже несколько месяцев живут в напряжении. Также россияне, привыкшие хранить свои сбережения в долларах и евро, не понимают, как действовать, ведь качели с падением и ростом курсов не закончились.

Хотя в августе эксперты рассчитывали увидеть определенную стабильность и рост курса иностранных валют относительно рубля.

Больше интересных новостей – в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Курс доллара на открытии торгов на Мосбирже снизился на утро 10 августа до 60,14 руб., курс евро — до 60,82 руб.

Уже вечером 10 августа Центробанк России повысил курс доллара на 11 августа до 60,45 руб., курс евро — до 61,7 руб.

Людям, которые вложили свои деньги в валюту, нужно быть начеку, ведь каждый день полон сюрпризов.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  