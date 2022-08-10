Банк России повысил курс доллара: всем нужно быть начеку

Те, кто пытаются заработать на разнице курса валют, уже несколько месяцев живут в напряжении. Также россияне, привыкшие хранить свои сбережения в долларах и евро, не понимают, как действовать, ведь качели с падением и ростом курсов не закончились.

Хотя в августе эксперты рассчитывали увидеть определенную стабильность и рост курса иностранных валют относительно рубля.

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Курс доллара на открытии торгов на Мосбирже снизился на утро 10 августа до 60,14 руб., курс евро — до 60,82 руб.

Уже вечером 10 августа Центробанк России повысил курс доллара на 11 августа до 60,45 руб., курс евро — до 61,7 руб.