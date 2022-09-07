Банк России повысил курс доллара на сегодня! Такой скачок произошел впервые этой осенью!

Конец лета и начало осени на валютных торгах ознаменовались стабильностью. Курс доллара уже несколько недель показывает 60 рублей с несколькими копейками, которые то чуть увеличиваются, то немного уменьшаются.

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Однако 7 сентября доллар впервые за осень перевалил за 61 рубль. На открытии торгов Мосбиржи американскую валюту продавали за 61,19 рубля.

Официальный курс от Банка России оказался на четверг, 8 сентября, примерно таким же — 61,18 рубля.