Банк России пишет новую историю! Евро завтра решено понизить!

Евро в настоящее время достиг своего дна — его цена на международном валютном рынке примерно такая же, какой была в 2002 году, то есть в период введения наличной валюты в оборот. В то время к ней не было доверия, поэтому она не очень приветствовалась и ценилась.

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В России евро тоже демонстрирует стабильное падение. 23 августа ЦБ РФ в очередной раз понизил курс евро на 24 августа до 59,33 рубля, но при этом повысил курс доллара до 59,9 рубля.

Как видим, американская валюта оценивается выше европейской. Однако и по ней аналитики дают пессимистические прогнозы. Ожидается, что она может упасть в цене уже в сентябре до 50–55 рублей за доллар.