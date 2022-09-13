Банк России опять понизил курс доллара! Не спешим в обменники, время еще есть!

Центральный банк РФ установил на 14 сентября официальный курс доллара на уровне 60,0676 руб., что на 38,92 коп. ниже предыдущего показателя.

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Официальный курс евро регулятор понизил на 37,63 коп., до 60,9364 руб.

Напомним, днем ранее официальный курс доллара равнялся 60,07 руб., евро — 60,94 руб. Перед этим курс доллара от главного регулятора страны был равен 60,46 руб., евро — 61,31 руб.

Уже несколько недель доллар и евро стоят около 60 рублей, чуть повышаясь или немного понижаясь в цене на торгах относительно рубля.