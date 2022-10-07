Бахнет в самое ближайшее время: озвучена дата, когда рубль начнет стремительно дешеветь

Всю неделю рубль демонстрировал укрепление, но к ее финалу стал сдавать позиции.

Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман считает, что основные факторы, которые влияют на рубль, сейчас довольно противоречивы.

Поэтому предсказывать, как поведет себя национальная валюта, довольно рискованно. Но тем не менее, существуют некоторые предпосылки к ее ослаблению в ближайшее время. Один из факторов — давно анонсированное, но не практикуемое пока «бюджетное правило» покупки валюты Минфином при удорожании нефти.

«Если оно заработает в октябре-ноябре, курсы доллара и евро поднимутся на два-три рубля. В этом заинтересованы и Минфин, и экспортеры. Негативно сказаться на рубле могут и разного рода форс-мажорные геополитические события. В результате, на валютном рынке мы имеем пока малопредсказуемый набор противонаправленных драйверов. Скорее всего, он приведет к некоторому ослаблению рубля примерно в районе 61-64 за доллар в ближайшие недели», — считаем Марк Гойхман.

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По материалам MK.RU