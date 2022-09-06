Бабьего лета в Москве в сентябре 2022 года не будет

В этом году в сентябре москвичам не стоит ждать бабьего лета. Таким прогнозом после первых заморозков поделись синоптики.

«Классического бабьего лета с солнечной сухой погодой и 20-градусным теплом в сентябре не будет, — цитирует kp.ru главного специалиста Московского метеобюро Татьяну Позднякову. — Случается, что сентябрь без бабьего лета, зато в начале октября очень тепло».

С ней согласны и синоптики центра «Фобос». Сентябрь, по их расчетам, будет холодным. Зато октябрь 2022-го окажется теплее, чем обычно, на 1–2 градуса. А ноябрь даже на 3 градуса! Так что у холодных аномалий сентября будет компенсация в виде необычайно теплой поздней осени.

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