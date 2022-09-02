Бабьего лета не будет: Синоптики резко изменили прогноз погоды на сентябрь 

Синоптики Gismeteo резко изменили прогноз погоды на сентябрь. Метеорологи огорчили россиян, которые надеялись на теплое бабье лето.
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Как сообщил портал PRIMPRESS, во второй половине сентября в центральной России обычно устанавливается комфортная погода, однако в этом году ее ждать не стоит.
В Москве весь первый осенний месяц будет холодным. Ближе к середине сентября температура воздуха опустится до четырех-пяти градусов, начнут идти дожди и даже мокрый снег.
В Санкт-Петербурге столбики термометров не поднимутся выше отметки в семь-восемь градусов.
Еще хуже будет ситуация на Урале. Например, в Екатеринбурге с 19 сентября температура будет стабильно ниже пяти градусов, а к концу месяца она и вовсе упадет до нуля. Дожди сменит первый снег.