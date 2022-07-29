Бабьего лета не будет: синоптики огорчили россиян прогнозом погоды на сентябрь

Синоптики раскрыли россиянам прогноз погоды на грядущий сентябрь. По словам специалистов, начало осени выдастся не самым приятным для тех, кто рассчитывал на бабье лето.

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Так, месяц начнется с погодных аномалий на территории почти всей страны. Например, во многих регионах центра и северо-запада сентябрь может стать рекордно дождливым.

В московском регионе месячная норма осадков выпадет за считанные дни, после чего дожди продолжатся. Температура воздуха опустится, максимальное ее значение составит всего 12 градусов.

По информации PRIMPRESS, примерно такая же погода ожидает жителей Тульской, Калужской, Ярославской, Воронежской, Брянской и Тверской областей. Еще прохладнее будет в Санкт-Петербурге (около 10 градусов и ливневые дожди).