Бабье лето отменяется: на Москву надвигается циклон с дождями и ветром

«Еще совсем недавно, три-четыре дня назад, в Москве наблюдались заморозки, а уже сегодня температура прогнозируется в диапазоне 15–17 градусов в разных точках столицы. Это примерно на 7–8 градусов выше, чем в выходные дни. Кроме того, о заморозках, которые наблюдались в Москве, пока можно забыть. Температура существенно повысилась», — сообщил Вильфанд.

По словам эксперта, с 15 сентября и до конца недели температура будет выше нормы примерно на два градуса, но это нельзя назвать бабьим летом. Погода хоть и будет теплой, но не солнечной.

«Уже завтра, 16 сентября, в Москве температура будет 16–18 градусов, я говорю о максимальных значениях, а по области — до 20 градусов. В субботу и воскресенье будет аналогичная ситуация. При этом ожидается дождь, который будет наиболее заметен завтра, 16 сентября, и прогнозируется усиление ветра до 15 метров в секунду. Хотя, повторяю, температура будет высокой», — спрогнозировал он.

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Теплая погода с дождем накроет город уже со следующей недели. 18 и 19 сентября также будет усиливаться ветер. А 20 сентября температура будет понижаться.