«АвтоВАЗ» снизит цены на автомобили «Лада» в самое ближайшее время

Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил о снижении стоимости автомобилей «Лада» в самое ближайшее время. Это связано с новым запуском программы льготного кредитования и стабилизацией курса рубля.
«Минпромторг разрабатывает программы поддержки спроса, которые позволят снизить конечную цену на автомобили. Может быть, в среднем по рынку, но все равно это очень важно. Мы полагаем, что определенная стабилизация, коррекция цен может быть уже в ближайшее время».
Как заметил Соколов, после запуска льготных программ машины «Лада» будут продаваться дешевле, чем на пике роста цен, сообщает РИА Новости.
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Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров отмечал, что программу льготного кредитования и лизинга автомобилей «Лада» планируется возобновить в России уже в июле.