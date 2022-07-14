«АвтоВАЗ» снизит цены на автомобили «Лада» в самое ближайшее время

«Минпромторг разрабатывает программы поддержки спроса, которые позволят снизить конечную цену на автомобили. Может быть, в среднем по рынку, но все равно это очень важно. Мы полагаем, что определенная стабилизация, коррекция цен может быть уже в ближайшее время».