Август нас встретит новым кошмаром: к чему подготовиться россиянам в конце лета

Июль выдался для многих россиян непростым в плане погодных явлений. Москва и Московская область изнывала от жары, в Краснодарском крае случился настоящий потоп, прошелся смерч, Приморье страдало от ливней. Затопило и столицу России.

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Как говорят синоптики, немало сюрпризов принесет и август. Людям стоит подготовиться к ним морально и физически.

По прогнозам, в августе адская жара будет сменяться на холод и обратно. Осадки тоже сойдут с ума.

Особенно это будет заметно на Урале, где разница температур за сутки будет достигать в августе 10 градусов: от 14 до 24. При этом Екатеринбург почти весь август будут заливать дожди.

Центральная часть России будет мучиться в начале месяца от изматывающей жары — от 30 градусов, которая будет сопровождаться осадками. Потом людям нужно подготовиться к резким перепадам температур: от 14 до 22 градусов. И ни одного полноценного солнечного дня.

Источник: Primpress.