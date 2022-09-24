AppStore удалил российское приложение «2ГИС»

Популярное в России приложение «2ГИС» удалили из AppStore. Сообщается, что теперь пользователи «яблочных» устройств лишились возможности найти его и загрузить. А вот в Google Play оно все еще доступно. Надолго ли?

Судя по всему, «2ГИС» исчезнет из магазина приложений для устройств на базе Android уже завтра, 25 сентября, потому что в случае с приложением «Сбербанк» разница между удалением из AppStore и Google Play составила один день. Магазин приложений компании Apple избавился от него 12 апреля, а Google Play - 13 апреля.

«2ГИС» - отечественный аналог карт Google. С его помощью можно найти место или организацию на карте, узнать график работы, проложить маршрут на личном, общественном транспорте, или же пешком. Сервис также позволяет пользователям оставлять отзывы с фотографиями, а руководителям организаций - отвечать на эти отзывы.

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