«Анечка все понимает, худеет»: Миро похвалила Седокову

Лена Миро обычно критикует звезд, а сегодня неожиданно похвалила Анну Седокову. Блогерше понравилось, что певица не стала ругаться с поклонниками, когда ей указали на лишний вес, а села на диету и занялась спортом.

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«Говорит, что похудела на 5 кг, но мячи на месте. Что за мячи, я не понимаю. Ягодицы она так называет или груди? Главное, действует правильно: фотографии действительно стали чуть тоньше», — написала Лена.