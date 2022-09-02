«Анечка все понимает, худеет»: Миро похвалила Седокову

Лена Миро обычно критикует звезд, а сегодня неожиданно похвалила Анну Седокову. Блогерше понравилось, что певица не стала ругаться с поклонниками, когда ей указали на лишний вес, а села на диету и занялась спортом.
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«Говорит, что похудела на 5 кг, но мячи на месте. Что за мячи, я не понимаю. Ягодицы она так называет или груди? Главное, действует правильно: фотографии действительно стали чуть тоньше», — написала Лена.
По мнению Миро, не так важно, фотошопит экс-солистка «ВИА Гры» свои снимки, или нет.
«Главное, сама Анечка все понимает правильно, худеет», — отметила блогерша на своем сайте lena-miro.ru.
Напомним, сейчас Седокова живет в США вместе с детьми и мужем, латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Звездное семейство снимает роскошную виллу в Майами.