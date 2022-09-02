Андрей Макаревич и Михаил Шац признаны иноагентами

Вместе с артистами в реестр включили нескольких журналистов, блогеров и общественных деятелей.
Андрей Макаревич. Фото: Global Look Press

Андрей Макаревич. Фото: Global Look Press

В пятницу, 2 сентября, Министерство юстиции РФ обновило реестр физических лиц-иноагентов. В список вошли ведущий Михаил Шац и музыкант Андрей Макаревич. 

Вместе с артистами иноагентами были признаны блогер Кирилл Федоров, журналисты Сергей Лойко и Дмитрий Гордон, политолог Сергей Медведев, кандидат философских наук Кирилл Мартынов, журналистка Катерина Гордеева, политолог Федор Крашенинников, общественный деятель Борис Зимин и юрист Иван Жданов.

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Напомним, федеральный закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» был подписан 14 июля и вступит в силу с 1 декабря 2022 года. 

Согласно этому документу, иноагенты не могут назначаться на должности в органах власти и осуществлять педагогическую деятельность в образовательных организациях.

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