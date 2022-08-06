Аналитик рассказал о желании Байдена ослабить доллар для поддержки экономики

Завкафедрой статистики Государственного университета управления Николай Кузнецов заявил, что президент США Джо Байден в самое ближайшее время постарается ослабить доллар. Специалист в связи с этим предрек «валютные войны», которые могут завершиться катастрофой.
«Страны Латинской Америки, зависящие от курса американской валюты, вынуждены будут сделать то же самое, а следом за ними - гонконгский доллар и арабский дирхам, также тесно связанные с долларом США. Китай три года назад уже девальвировал юань для борьбы с американскими пошлинами и может сделать то же самое. К нему присоединятся другие страны региона - Япония и Южная Корея, также нуждающиеся в восстановлении экономики после пандемии».
Как отметил Кузнецов, в России курс рубля сейчас также невыгоден нашей стране. Его постараются ослабить. Другие региональные игроки последуют примеру. В итоге Евросоюзу, чтобы поддержать внутренних производителей, вынужден будет бороться с инфляцией. Начнется укрепление доллара и евро, сообщает «Прайм».
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Напомним, что курс рубля к доллару на выходные равен 60,37. В ближайшее время специалисты считают, что рубль еще ослабнет по отношению к американской валюте.