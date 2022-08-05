Аналитик Кожухова объяснила, почему рубль точно не просядет осенью

Аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова объяснила, почему рубль осенью не просядет по отношению к доллару и евро.
«Против такого сценария — по-прежнему высокий профицит счета текущих операций и торгового баланса России, сохранение валютных ограничений».
При этом Кожухова считает, что в среднесрочной перспективе рубль все-таки ослабнет. Причина — спад цен на нефть из-за рисков рецессии, обновление бюджетного правила и доступ нерезидентов из дружественных государств к биржевым торгам, сообщает «Прайм».
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Ранее финансовые аналитики высказали предположение, что рубль по отношению к доллару в ближайшие месяцы будет колебаться на отметках от пятидесяти до 65.