Аналитик Кожухова объяснила, почему рубль точно не просядет осенью

При этом Кожухова считает, что в среднесрочной перспективе рубль все-таки ослабнет. Причина — спад цен на нефть из-за рисков рецессии, обновление бюджетного правила и доступ нерезидентов из дружественных государств к биржевым торгам, сообщает «Прайм».

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Ранее финансовые аналитики высказали предположение, что рубль по отношению к доллару в ближайшие месяцы будет колебаться на отметках от пятидесяти до 65.