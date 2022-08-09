Аналитик Чечушков рассказал, что ждет рубль ближайшей осенью

Руководитель направления инвестиционной аналитики банка «Ренессанс Кредит» Роман Чечушков заявил, что осенью рубль уйдет в диапазон 66–72 за доллар.

Правда, если ограничения на движения капитала и низкого спроса на валюту из-за слабого возобновления импорта будут сохраняться, то доллар будет стоить в районе 58–64 рублей.

Эксперт заметил, что в Америке доллар укрепился к другим валютам из-за рецессии и повышения ставки. По его словам, в России власти пытаются ослабить рубль, чтобы улучшить наполняемость бюджета, сообщает «Прайм».

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Напомним, что в июле Центробанк резко снизил ключевую ставку сразу на 150 базовых пунктов, тогда как аналитики ожидали шага в рамках 50 базовых пунктов. Это было сделано, чтобы в том числе ослабить национальную валюту.