Аналитик Антонов назвал точные границы колебаний курса доллара к рублю в сентябре

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов заявил, что сентябрь не принесет кардинальных изменений для рубля. Его курс будет балансировать в рамках 55-67 рублей за доллар. В этих же границах будет стоить и евро. Валюты стоят сегодня фактически одинаково.
«Нельзя однозначно сказать, где окажутся курсы доллара и евро на конец месяца. Техническая картина по доллару и евро на стороне покупателей».
По словам Антонова, у рубля есть, как свои плюсы перед иностранными валютами, так и минусы. К позитиву стоит отнести такие факторы: сохранение профицита платежного баланса, превышение предложения валюты над спросом, очередной налоговый период и затягивание принятия нового бюджетного правила.
Однако есть и негативные сценарии: снятие Центробанком валютных ограничений и рост импорта. Кроме того, регулятор не исключает дальнейшего снижения ставки, что также окажет неоднозначное влияние на курс, сообщает «Прайм».
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Напомним, что курс доллара и евро составляет в районе шестидесяти рублей. В последнее время картина неизменна.