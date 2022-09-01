Аналитик Антонов назвал точные границы колебаний курса доллара к рублю в сентябре

По словам Антонова, у рубля есть, как свои плюсы перед иностранными валютами, так и минусы. К позитиву стоит отнести такие факторы: сохранение профицита платежного баланса, превышение предложения валюты над спросом, очередной налоговый период и затягивание принятия нового бюджетного правила.

Однако есть и негативные сценарии: снятие Центробанком валютных ограничений и рост импорта. Кроме того, регулятор не исключает дальнейшего снижения ставки, что также окажет неоднозначное влияние на курс, сообщает «Прайм».

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Напомним, что курс доллара и евро составляет в районе шестидесяти рублей. В последнее время картина неизменна.