Американцы утерли нос! Почему доллар сравнялся в цене с евро

Во время вторничных торгов на Мосбирже 12 июля курсы доллара и евро относительно российской валюты сравнялись и показали цифру — 59 рублей 30 копеек. Это произошло впервые за 20 лет.

Больше интересных новостей — в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Причин такой ситуации эксперты называют немало. Экономист Денис Ракша назвал среди прочих и такие, как санкции, а также потерю дешевых энергоносителей, риски непрогнозируемых событий.

«Европейская экономика оказалась более слабой, чем американская», — заметил также финансист Михаил Беляев. Американская тоже пострадала, но выяснилось, что она более устойчива к кризисным явлениям.

Источник: КП, радио «Комсомольская правда» (97,2 FM)

Смотрите также: