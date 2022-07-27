Альтернатива Мальдивам: прямой рейс из Москвы на курортные острова запустят в октябре

Уже с октября российским туристам будет доступно еще одно направление. «Аэрофлот» запускает прямой рейс из Москвы на Сейшелы.
Рейсы будут осуществляться дважды в неделю — по четвергам и воскресеньям. Путь займет 9 часов 35 минут. Об этом сообщает портал «ТурПром».
Билеты в продаже появятся уже в августе. Перевозить туристов будет Airbus A330-300.
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Напомним, ранее отдыхом на Сейшелах восхищалась Виктория Лопырева. Модель впервые побывала на курортных островах и осталась в восторге от окружающей природы.