Альтернатива Мальдивам: прямой рейс из Москвы на курортные острова запустят в октябре

Уже с октября российским туристам будет доступно еще одно направление. «Аэрофлот» запускает прямой рейс из Москвы на Сейшелы.

Рейсы будут осуществляться дважды в неделю — по четвергам и воскресеньям. Путь займет 9 часов 35 минут. Об этом сообщает портал «ТурПром».

Билеты в продаже появятся уже в августе. Перевозить туристов будет Airbus A330-300.

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