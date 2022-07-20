Алла Пугачева серьезно рискует остаться ни с чем

Алла Пугачева, как оказалось, не такая уж хитрая и продуманная женщина, как многие думают. В настоящий момент журналисты выяснили, что главное достояние ее семьи – замок в деревне Грязь – практически полностью принадлежит ее мужу Максиму Галкину.

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В случае развода Алла Пугачева рискует остаться ни с чем, поскольку Максим Галкин оформил дом и всю территорию вокруг на себя. В законном браке с Примадонной в 2011 году он зарегистрировал лишь одну из частей (кусочек замка и спа-зону). И именно ее по закону РФ возможно разделить после развода между супругами. А это по сравнению со всеми роскошествами – очень смешная доля.