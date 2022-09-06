Алена Водонаева показала, как теперь выглядят в России магазины Reebok

Как отметила модель, под новой вывеской магазины откроются уже в сентябре.
Алена Водонаева

Алена Водонаева. Фото: Global Look Press

Модель и телеведущая Алена Водонаева в «Телеграм» показала, как на сегодняшний день выглядят магазины компании Reebok, которая торгует спортивной одеждой.

«Reebok теперь выглядит так. Магазины под новой вывеской откроются в сентябре».

Магазины Reebok. Фото: "Телеграм" Алены Водонаевой

Reebok объявил о приостановке розничных продаж в России с 13 марта. В марте данная марка, принадлежавшая Adidas была продана американской Authentic Brands Group за 2,1 миллиарда евро.

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В России компания должна возобновить работу после 15 сентября.

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