Президент Белоруссии Александр Лукашенко торжественно открыл традиционный фестиваль «Славянский базар». Собравшиеся на праздник гости услышали речь Лукашенко, в которой тот напомнил о возмутительном отношении некоторых западных стран к культуре разных народов, после чего президент Белоруссии подчеркнул важность проводимого в Витебске «Славянского базара».
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«В современном безумном мире, отменяющем культуру и языки, отвергающем людей по национальным и прочим признакам, наш фестиваль стал чуть ли не единственным живительным родником», — приводит слова Лукашенко издание «РИА ФАН».