Президент Белоруссии Александр Лукашенко торжественно открыл традиционный фестиваль «Славянский базар». Собравшиеся на праздник гости услышали речь Лукашенко, в которой тот напомнил о возмутительном отношении некоторых западных стран к культуре разных народов, после чего президент Белоруссии подчеркнул важность проводимого в Витебске «Славянского базара».

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